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Интерпол задержал особо опасную россиянку 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Интерпол задержал и передал властям Финляндии россиянку Светлану Хютти, которая находилась в списке самых разыскиваемых преступников страны. Об этом со ссылкой на Центральную криминальную полицию Финляндии сообщает MTV Uutiset.
Interpol
Сообщается, что ее задержали в Польше в июне, а затем экстрадировали в Финляндию. Ее подозревают в 13 различных преступлениях. В частности, в конце 1990-х годов она, как предполагается, уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах. С 2016 года Хютти была включена в список 10 самых разыскиваемых преступников.
Как сообщает издание «Фонтанка», задержанная женщина родом из Санкт-Петербурга — основатель фирмы, поставлявшей в Россию шины Nokian. Она жила в Финляндии с 1989 года. По ее собственным словам в интервью от 2017 года, ей предъявлены претензии на сумму примерно в 400 тысяч долларов — при этом от следствия она не скрывалась и сама хотела вернуться в страну.
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Комментарии
Происшествия , Интерпол , Финляндия
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