«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24

Стюардесса Елена Лапуцкая, которая полтора месяца назад спасла всех 43 пассажиров, находившихся на борту потерпевшего жесткую посадку Ан-24, до сих пор не представлена к награде. Командир самолета и бортмеханик погибли сразу, а второй пилот покинул горящую кабину через аварийный люк. Лапуцкая в одиночку открыла задний аварийный выход и эвакуировала всех людей. 40-летняя женщина 50 дней провела в больнице, куда ее доставили с переломами ребер и повреждением ноги. Теперь же ей предстоит восстановление в санатории.

40-летняя бортпроводница авиакомпании «Ангара» Елена Лапуцкая полтора месяца назад спасла жизни всех 43 пассажиров, которые находились на борту потерпевшего жесткую посадку Ан-24. У лайнера отказал двигатель, в результате чего он вылетал за пределы ВПП и столкнулся со зданием очистных сооружений. Стюардессе пришлось в одиночку эвакуировать людей, так как после приземления командир корабля и бортмеханик погибли сразу, а второй пилот покинул горящую кабину через аварийный люк. Она еще до пожара успела открыть запасной выход и сразу же начала выводить пассажиров из заполнявшегося едким дымом самолета.

«Я одна все делала. Пассажиры были эвакуированы через задний аварийный выход в хвостовой части. В передней, где находится кабина пилотов, уже был дым. Я одна предпринимала все эвакуационные меры», — вспоминала Лапуцкая в разговоре с «Московским комсомольцем».

«Стюардесса при ударе самолета отлетела, но сразу вскочила, пошла открывать запасные выходы. Выводила всех через аварийные выходы», — рассказывал ТАСС один из пассажиров Ан-24.

Выбивая двери лайнера, Лапуцкая сломала три ребра и повредила ногу. После ЧП она провела в больнице около трех недель, а затем отправилась долечиваться домой. «Сейчас сделала снимок, оказалось, что ребра не срослись. И огромная гематома на ноге не проходит. Поедет сейчас в санаторий на реабилитацию», — рассказала сайту kp.ru в субботу, 17 августа, ее мать Ирина Лапуцкая

Теперь же на фоне присуждения госнаград экипажу А321, который посадил лайнер в кукурузном поле с отключенными двигателями, руководство «Ангары» заявило о намерении обратиться в Минтранс с просьбой наградить Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова экипаж Ан-24. Как сообщили в компании, они проявили профессионализм, героизм и мужество в ходе спасения пассажиров.

Выйдя с 50-дневного больничного, бортпроводница отправилась в 60-дневный отпуск. «Здорово меня поддержали пассажиры! Когда в больнице лежала, навещали, приходили, как и их близкие, писали сообщения, благодарили. Цветами завалили! И сейчас до сих пор благодарности поступают как от самих пассажиров, так и от их родных», — рассказала в субботу сама Елена Лапуцкая.

Она отметила, что ее бы никак не задело, если бы авиакомпания не запросила для нее госнаграду. «Ведь самое главное — я жива и все пассажиры живы, а больше ничего мне и не надо. Единственное, чего хочу, чтобы все тоже выжили. Погибли мои друзья, с которыми работала много лет, для меня это большое горе и утрата», — пояснила стюардесса.

Лапуцкая также рассказала, что сразу после ЧП на кукурузном поле под Раменским она написала сообщение командиру А321 Дамиру Юсупова в соцсетях. Она поблагодарила его и экипаж воздушного судна за профессионализм.

«Он написал, что тоже про меня знает, что я есть такая «героиня», как он сказал. Написал: Увидимся!» и самолетик отправил! Так что обиды нет никакой. Все это произошло в Москве, авиакомпания крупная, самолет большой, пассажиров много, огласка такая. И когда ни один человек не пострадал, переломов нет, конечно, экипаж молодец, конечно, их сразу нужно наградить. Мы с моим экипажем эту ситуацию обсуждали. Они сказали, что действия пилотов были правильными и быстрыми. Эти секунды, эти реакции стоили жизни людей», — рассказала Елена сайту kp.ru.

Она призналась, что очень скучает по небу и хочет поскорее вернуться на работу. «Когда нахожусь в аэропорту, голову поднимаю, видя, как взлетают и садятся самолеты. Смотрю, и сердце замирает. Я себя не представляю на земле, кем я бы здесь смогла себя найти? Я ведь в авиации 18 лет. После той авиакатастрофы тем более летать не брошу. Дважды снаряд в одну воронку не падает! Жду полнейшего выздоровления, и снова в небо!», — заключила Лапуцкая.

Напомним, что пассажирский Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске 27 июня. В этот день в 10:20 по местному времени (5.20 мск) лайнер вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск. «По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений», — заявлял глава Республики Бурятия Алексей Фишев

«Садился самолет с «разнотягом» в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог», — отмечал в свою очередь источник «Интерфакса».

В итоге начался пожар — лайнер выгорел практически полностью. Трагедия унесла жизни двух человек — командира экипажа и бортмеханика. Пострадали более 20 пассажиров — 15 из них оказали медпомощь амбулаторно, а остальных госпитализировали.

Среди них оказалась 13-летняя девочка, которая получила черепно-мозговая травму, а также 17-летний подросток — у него зафиксировали ушиб.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело — его расследование продолжается. Как уточняли местные СМИ, потерпевший аварийную посадку Ан-24 совершил свой первый полет в 1977 году При этом его сертификат сгорел 28 июля 2019 года — то есть спустя месяц после ЧП в Бурятии.