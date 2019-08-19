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Аллигатор отомстил охотнику на аллигаторов 

Lenta.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: Eric Gaillard / Reuters
В американском штате Флорида аллигатор напал на охотившегося на него мужчину и покусал его за руку. Об этом сообщает информационный портал Florida Today.
В субботу, 17 августа, 30-летний мужчина вместе с двумя спутниками охотился на рептилий на лодке. Они поймали животное, связали его, поместили у борта судна и пытались погрузить его. Недовольное пресмыкающееся укусило американца за руку и сильно повредило ему кисть и предплечье. Он тут же отпустил аллигатора, а его знакомые позвонили 911.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб перевязали рану пострадавшего жгутом. Мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Полицейские не усмотрели в действиях американца состава преступления, так как с 15 августа на территории штата открылся сезон охоты на аллигаторов. Однако они призвали всех охотников помнить, что рептилии очень опасны.
Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина аллигатор выскочил из пруда, напал на женщину и покусал ее. Пострадавшую доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Агрессивное животное поймали и усыпили.
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Происшествия , В мире , США
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