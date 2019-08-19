Водители устроили поножовщину в Москве

Один житель Москвы ударил другого ножом в грудь в ходе дорожного конфликта, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД

Инцидент имел место 17 августа на северо-западе столицы — у 43-го дома по улице Свободы. Водители «Киа Рио» и «Рено» вступили в конфликт по причине, которая не уточняется. В какой-то момент тот перерос в драку. В ходе нее водитель «Рено» ножом ударил оппонента в грудь.

Водитель «Киа Рио» был госпитализирован в реанимацию одной из больниц. Его состояние не уточняется.

Ранивший его мужчина скрылся с места преступления. Полицейским не удалось задержать его по горячим следам. Его автомобиль был найден брошенным. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В начале августа дорожный конфликт в районе 50-го дома по Л