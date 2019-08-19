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Ведущий шоу «Умники и умницы» вспомнил устроившего бойню подростка 

Lenta.ru + ещё 1 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Ведущий передачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский рассказал, что убивший свою семью подросток из Ульяновской области не участвовал в конкурсе. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».
По словам Вяземского, 16-летний школьник не был у него в программе, но присутствовал на региональном финале «Умниц и умников» в качестве зрителя. Он не выходил на дорожку, по правилам шоу он мог ответить на вопрос вместо конкурсанта, но не воспользовался своим шансом.
«Я на него, естественно, внимания не обратил», — сказал ведущий.
Ранее в прокуратуре Ульяновской области рассказали, что подросток был отличником и участником многих олимпиад, а также принимал участие в интеллектуальных телешоу. Все друзья охарактеризовали его как очень дружелюбного и жизнерадостного.
Позднее стало известно, что убивший свою семью и покончивший с собой школьник перед смертью отправил аудиосообщение своему другу. Он признался, что ему «было легко» расправляться с родными.
Согласно предварительной версии, юноша зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело. Мальчик мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
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Происшествия , Криминал , Юрий Вяземский , Радиостанция "Говорит Москва" , Ульяновская Область
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