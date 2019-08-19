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Салон аварийно севшего в Подмосковье самолета A321 демонтирован 

ТК «Звезда» + ещё 6 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Работы по подготовке самолета к эвакуации с места аварийной посадки в Раменском районе начались в воскресенье.
Специалисты демонтировали салон самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который совершил 15 августа аварийную посадку в Подмосковье.
«Полностью демонтированы пассажирские кресла и внутренняя обшивка самолета», — рассказали ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.
На понедельник запланированы работы по демонтажу двигателей, а также предварительные работы по отстыковке крыльев лайнера.
Работы по подготовке самолета к эвакуации с места аварийной посадки в Раменском районе начались в воскресенье. Под самолет будут заведены надувные понтоны, с помощью которых его доставят на территорию ЛИИ имени Громова.
Напомним, лайнер «Уральских авиалиний» 15 августа вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. После взлета из-за попадания птиц у самолета загорелся двигатель. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Воздушное судно село на брюхо на кукурузном поле.
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Происшествия , Катастрофы , ЛИИ им. Громова , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Московская область
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