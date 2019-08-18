Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Портленде в ходе демонстраций задержали не менее 13 человек 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AP Photo / David Goldman
Не менее 13 человек задержаны в Портленде, штат Орегон, в ходе демонстраций ультраправых и их противников, сообщила полиция города.
В демонстрациях участвовало около тысячи человек, на них приходилось около тысячи полицейских, обеспечивавших порядок.
В определенный момент противоборствующие демонстрации сошлись, однако серьезных потасовок и травм не было. При этом полиция в превентивных целях конфисковала у участников ряд дубинок и самодельных щитов.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что внимательно следит за протестами и даже рассматривает возможность признать "террористической организацией" ультралевых демонстрантов из группировки "Антифа". Политические противники обвиняют Трампа в симпатиях к ультраправым, президент это отрицает.
Последние новости
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Посольство России высмеяло Латвию за наказание за показ "России 24" Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией
Происшествия , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В переговорах диспетчера и пилота A321 нашли странности32
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Выборы президента США: в бой идут одни старики85
На Украине восхитились подвигом пилотов А321135
Глаголевой поставили памятник дивной красоты33
Видео
01:25
В переговорах диспетчера и пилота A321 нашли странности
Катастрофы Происшествия
00:41
Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321
Происшествия
01:22
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей
Происшествия Катастрофы
01:56
Тайфун «Кроса» изолирует Приморье от внешнего мира
Погода Происшествия
00:54
Басков раскрыл свою связь с Зеленским
Шоу-бизнес Украина
01:06
Сочи сильно подтопило
Погода Общество
02:03
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Оружие Армия
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
Врачей проверили после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение