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Взрыв на афганской свадьбе устроил террорист-смертник 

Lenta.ru + ещё 27 22 минуты назад
Фото: AP
Причиной взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле стал подорвавший себя террорист-смертник. Об этом сообщает издание Tolonews.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими подтвердил информацию о том, что случившееся было терактом: взрывное устройство в действие привел смертник. Движение «Талибан» (запрещено в России) отвергло свою причастность к произошедшему.
По данным издания, в результате погибло не менее 40 человек, около ста получили ранения.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 22:40 по местному времени. Очевидцы рассказали, что во время взрыва свадебный зал был заполнен гостями.
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Происшествия , Талибан , МВД , Кабул
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