Взрыв на афганской свадьбе устроил террорист-смертник

Причиной взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле стал подорвавший себя террорист-смертник. Об этом сообщает издание Tolonews.

По данным издания, в результате погибло не менее 40 человек, около ста получили ранения.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 22:40 по местному времени. Очевидцы рассказали, что во время взрыва свадебный зал был заполнен гостями.