Росгвардейцы спасли жизнь туристу в центре Москвы 

Бойцы Росгвардии спасли иностранного туриста, которому стало плохо в центре Москвы. Гость столицы шёл в составе туристической группы. Внезапно ему стало плохо, он упал и ударился головой о землю. На помощь немедленно пришли находящиеся поблизости сотрудники Росгвардии, сообщает сайт федеральной службы.
«Находившиеся рядом военнослужащие бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии оказали ему на месте доврачебную помощь. Санинструкторы-росгвардейцы остановили кровотечение и обработали рану, измерили артериальное давление и помогли ему прийти в чувства, так как мужчина жестами дал понять, что у него онемели ноги», — говорится в сообщении.
Пациента передали бригаде скорой помощи, позднее приехавшей на вызов.