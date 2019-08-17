Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321 

Рамблер 10 минут назад
Следственный комитет опроверг информацию о мародерах в самолете A321, севшем на кукурузное поле, и опубликовал видео из салона.
«Следственное управление на транспорте опровергает появившуюся в СМИ информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом «Москва-Симферополь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ЧП, в салоне судна круглосуточно работает следственно-оперативная группа. Территория вокруг оцеплена полицейскими. Поэтому посторонние не смогли бы проникнуть к самолету.
«Фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано», — говорят следователи.
Следственный комитет также опубликовал запись из салона самолета, в качестве доказательства. На кадрах видно, что внутри борт не пострадал и находится в том же виде, в каком был после эвакуации пассажиров.
Ранее один из телеграм-каналов заявил, что лайнер якобы начали грабить мародеры и из него исчезли ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием.
В четверг вылетевший из Москвы в Симферополь аэробус «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей чаек, после чего у воздушного судна отказали двигатели. Пилоты
посадили лайнер с полными баками горючего в кукурузном поле Подмосковья. Жертв удалось избежать. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Комментарии17
Происшествия , Видео , Уральские авиалинии , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Басков раскрыл свою связь с Зеленским2
Соврали за сотку: как США делали фильм о россиянах в ЦАР9
Курящим россиянам придумали новое наказание рублем70
В США захотели российскую «Мертвую руку»74
Система ценностей: Познер высказался о фашизме69
Видео
00:41
Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321
Происшествия
01:22
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей
Происшествия Катастрофы
00:54
Басков раскрыл свою связь с Зеленским
Шоу-бизнес Украина
01:06
Сочи сильно подтопило
Погода Общество
02:03
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Оружие Армия
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
Врачей проверили после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
06:54
Расшифрованы переговоры пилотов севшего в поле Airbus
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение