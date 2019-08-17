Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321

Следственный комитет опроверг информацию о мародерах в самолете A321, севшем на кукурузное поле, и опубликовал видео из салона.

«Следственное управление на транспорте опровергает появившуюся в СМИ информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом «Москва-Симферополь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ЧП, в салоне судна круглосуточно работает следственно-оперативная группа. Территория вокруг оцеплена полицейскими. Поэтому посторонние не смогли бы проникнуть к самолету.

«Фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано», — говорят следователи.

Следственный комитет также опубликовал запись из салона самолета, в качестве доказательства. На кадрах видно, что внутри борт не пострадал и находится в том же виде, в каком был после эвакуации пассажиров.

Ранее один из телеграм-каналов заявил, что лайнер якобы начали грабить мародеры и из него исчезли ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием.

В четверг вылетевший из Москвы в Симферополь аэробус « Уральских авиалиний » столкнулся со стаей чаек, после чего у воздушного судна отказали двигатели. Пилоты

посадили лайнер с полными баками горючего в кукурузном поле Подмосковья. Жертв удалось избежать. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.