Врачей проверили после ЧП в Северодвинске

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лечившие пострадавших после ЧП в Северодвинске прошли обследование 

Рамблер + ещё 6 13 минут назад
В Минздраве заявили, что медики, спасавшие инженеров Росатома, не подверглись радиоактивному облучению повышенными дозами. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовали 91 сотрудника областной больницы после ЧП в Северодвинске. Опасных случаев облучения выявлено не было, сообщает пресс-служба Минздрава России.
«Обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — говорится в сообщении.
Мониторинг состояния здоровья медицинских работников продолжается.
Поясняется, что медиков обследовали по поручению главы министерства Вероники Скворцовой.
Ранее в Росатоме сообщили подробности радиоактивного ЧП на морской платформе при испытаниях ракеты в Архангельской области.
На специальной морской платформе близ Северодвинска специалисты Росатома занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты. Во время испытаний произошло возгорание топлива с последующей детонацией. Пять человек погибли. Нескольких пострадавших инженеров и техников доставили в больницу.
Военные и местные власти заявили, что радиационный фон в норме, превышения допустимых значений нет.
Комментарии83
Происшествия , Видео , Другое , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , Росатом , Архангельск , Северодвинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей2
Порошенко обвинили в выводе миллиардов долларов459
Появилось видео пожара в одесском отеле15
Расшифрованы переговоры пилотов севшего в поле Airbus151
Сочи сильно подтопило13
Видео
01:22
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей
Происшествия Катастрофы
01:06
Сочи сильно подтопило
Погода Общество
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
Врачей проверили после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
06:54
Расшифрованы переговоры пилотов севшего в поле Airbus
Происшествия Катастрофы
00:28
Названы первые жертвы НАТО из-за войны с Россией
Армия Войска
00:49
Порошенко обвинили в выводе миллиардов долларов
В мире Украина
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение