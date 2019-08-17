Врачей проверили после ЧП в Северодвинске

Лечившие пострадавших после ЧП в Северодвинске прошли обследование

«Обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — говорится в сообщении.

Мониторинг состояния здоровья медицинских работников продолжается.

Поясняется, что медиков обследовали по поручению главы министерства Вероники Скворцовой

Ранее в Росатоме сообщили подробности радиоактивного ЧП на морской платформе при испытаниях ракеты в Архангельской области.

На специальной морской платформе близ Северодвинска специалисты Росатома занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты. Во время испытаний произошло возгорание топлива с последующей детонацией. Пять человек погибли. Нескольких пострадавших инженеров и техников доставили в больницу.

Военные и местные власти заявили, что радиационный фон в норме, превышения допустимых значений нет.