Врачей проверили после ЧП в Северодвинске

В Минздраве заявили, что медики, спасавшие инженеров Росатома, не подверглись радиоактивному облучению повышенными дозами. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовали 91 сотрудника областной больницы после ЧП в Северодвинске. Опасных случаев облучения выявлено не было, сообщает пресс-служба Минздрава России.
«Обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — говорится в сообщении.
Мониторинг состояния здоровья медицинских работников продолжается.
Поясняется, что медиков обследовали по поручению главы министерства Вероники Скворцовой.
Ранее в Росатоме сообщили подробности радиоактивного ЧП на морской платформе при испытаниях ракеты в Архангельской области.
На специальной морской платформе близ Северодвинска специалисты Росатома занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты. Во время испытаний произошло возгорание топлива с последующей детонацией. Пять человек погибли. Нескольких пострадавших инженеров и техников доставили в больницу.
Военные и местные власти заявили, что радиационный фон в норме, превышения допустимых значений нет.