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Девушка сорвалась с 50-метровой «Скалы любви» в Якутии 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Pixabay.com
В Якутии девушка упала с 50-метровой скалы в Якутии и выжила. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на службу спасения республики.
Как отмечается, инцидент произошел в районе поселка Чульман на "Скале любви".
Уточняется, что девушка проводила время со своим молодым человеком, когда оступилась и сорвалась со скалы.
По словам начальника поисково-спасательного отряда Анатолия Гежа, девушку искали на протяжении двух часов.
В итоге, спасатели нашли девушку, которая была в сознании. Ей наложила шину на руку и шейный бандаж, после чего госпитализировали.
Ранее сообщалось, что турист сорвался с 30-метровой скалы в горах Кубани.
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Происшествия , Республика Саха (Якутия) , Чульман
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