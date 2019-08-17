Девушка сорвалась с 50-метровой «Скалы любви» в Якутии

Якутии девушка упала с 50-метровой скалы в Якутии и выжила. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на службу спасения республики.

Как отмечается, инцидент произошел в районе поселка Чульман на "Скале любви".

Уточняется, что девушка проводила время со своим молодым человеком, когда оступилась и сорвалась со скалы.

По словам начальника поисково-спасательного отряда Анатолия Гежа, девушку искали на протяжении двух часов.

В итоге, спасатели нашли девушку, которая была в сознании. Ей наложила шину на руку и шейный бандаж, после чего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что турист сорвался с 30-метровой скалы в горах Кубани.