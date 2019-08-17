В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей

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В сливе переговоров экипажа севшего на поле A321 уличили радиолюбителей 

Рамблер + ещё 7 21 минуту назад
Эксперты подтвердили подлинность опубликованных в интернете переговоров пилотов севшего на кукурузное поле Airbus A321.
Расшифровка переговоров летчиков и диспетчера аэродрома является подлинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М. Громова. Институт обслуживает взлетно-посадочную полосу аэропорта Жуковский.
Расшифрованы переговоры пилотов севшего в поле Airbus
«Переговоры подлинные», — заявили эксперты.
По их мнению, переговоры могли опубликовать радиолюбители.
«Работа аэродрома традиционно привлекает внимание любителей авиации, они частенько слушают переговоры на частоте контрольно-диспетчерского пункта ЛИИ», — заявили в институте.
Ранее в телеграме появилась расшифровка переговоров пилотов с диспетчерской службой аэропорта Жуковский. Диспетчер несколько раз предупредил об «отдельных перелетах птиц». После взлета пилот подал сигнал тревоги, затем сообщил о приземлении, уточнив, что жертв нет.
Отметим, что в интернете существует множество сайтов, которые заявляют, что дают возможность послушать переговоры пилотов и диспетчеров в режиме онлайн. Кроме того, пользователи утверждают, что вблизи аэродромов линию связи с пилотами можно прослушивать при помощи обычного FM-приемника. По их словам, можно зафиксировать даже разговоры летчиков «военных вертушек». По российским законам, сбор такой информации может грозить уголовным преследованием. Однако пока подобных судебных процессов в России не было.
Airbus A321 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле близ подмосковного аэропорта Жуковский 15 августа.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС
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