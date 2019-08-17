Опубликована расшифровка переговоров пилотов Airbus 321

В интернете появилась расшифровка переговоров диспетчера и пилотов лайнера, севшего в кукурузном поле. Документ опубликовало издание Baza . ЧП произошло 15 августа. Пилоты Аirbus 321 « Уральских авиалиний » Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сумели посадить самолёт в поле в Подмосковье , когда у него отказали двигатели.

Выяснилось, что перед взлетом в 06:12 мск диспетчер аэропорта Жуковский заявил, что вблизи летного поля зафиксированы «отдельные перелеты птиц».

Пилот: руление, доброе утро, разрешите погоду и условия выхода на Симферополь.

Диспетчер: Гордый, доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров… отдельные перелёты птиц…

Пилот: К взлёту готов.

Диспетчер: Взлёт разрешаю, отдельные перелёты птиц.

В 06:14, когда лайнер поднялся в небо, пилоты подали аварийный сигнал об отказе двигателя. В него попали чайки.

Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure. (ПАН-ПАН — сигнал аварийной ситуации прим. редакции)

Диспетчер: SVR 178, your decision.

Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.

Диспетчер: Разрешил обратным заход.

Пилот: Обратным заход разрешили

Диспетчер разрешил пилотам вернуться обратно в аэропорт.

Однако командир корабля Дамир Юсупов обнаружил, что и второй двигатель начал терять мощность, а скорость лайнера падать.

Тогда летчики решили срочно сажать самолёт в ближайшем подходящем месте. Им оказалось кукурузное поле.

В 06:15 пилоты обратились к диспетчерам с просьбой вызвать скорую помощь и службу спасения.

Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.

Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?

Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.

Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.

Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже.

Согласно расшифрованным переговорам, около 06:19 все пассажиры были эвакуированы.