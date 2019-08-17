Опубликована расшифровка переговоров пилотов Airbus 321 

В интернете появилась расшифровка переговоров диспетчера и пилотов лайнера, севшего в кукурузном поле. Документ опубликовало издание Baza. ЧП произошло 15 августа. Пилоты Аirbus 321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сумели посадить самолёт в поле в Подмосковье, когда у него отказали двигатели.
Выяснилось, что перед взлетом в 06:12 мск диспетчер аэропорта Жуковский заявил, что вблизи летного поля зафиксированы «отдельные перелеты птиц».
Пилот: руление, доброе утро, разрешите погоду и условия выхода на Симферополь.
Диспетчер: Гордый, доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров… отдельные перелёты птиц…
Пилот: К взлёту готов.
Диспетчер: Взлёт разрешаю, отдельные перелёты птиц.
В 06:14, когда лайнер поднялся в небо, пилоты подали аварийный сигнал об отказе двигателя. В него попали чайки.
Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure. (ПАН-ПАН — сигнал аварийной ситуации прим. редакции)
Диспетчер: SVR 178, your decision.
Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.
Диспетчер: Разрешил обратным заход.
Пилот: Обратным заход разрешили
Диспетчер разрешил пилотам вернуться обратно в аэропорт.
Однако командир корабля Дамир Юсупов обнаружил, что и второй двигатель начал терять мощность, а скорость лайнера падать.
Тогда летчики решили срочно сажать самолёт в ближайшем подходящем месте. Им оказалось кукурузное поле.
В 06:15 пилоты обратились к диспетчерам с просьбой вызвать скорую помощь и службу спасения.
Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.
Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?
Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.
Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.
Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже.
Согласно расшифрованным переговорам, около 06:19 все пассажиры были эвакуированы.