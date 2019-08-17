В Хабаровске самолёт совершил экстренную посадку

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», причиной послужило срабатывание датчика «Пожар двигателя» сразу после вылета воздушного судна.

— При выполнении рейса произошло ложное срабатывание датчика «Пожар двигателя». Экипаж согласно инструкции принял все необходимые меры и произвёл безопасный возврат самолёта в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, на борту находилось 12 пассажиров, пострадавших среди нет. При последующем осмотре судна признаков пожара обнаружено не было, — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в КГУП «Хабаровские Авиалинии».

Самолёт L-410 выполнял рейс «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре -Аян». Сейчас пассажиры ожидают вылет, который намечен на воскресенье, 9 человек были размещены в гостинице.