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В Хабаровске самолёт совершил экстренную посадку 

Хабаровский край сегодня + ещё 9 46 минут назад
Фото: © ГУП "Хабаровские авиалинии"
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», причиной послужило срабатывание датчика «Пожар двигателя» сразу после вылета воздушного судна.
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— При выполнении рейса произошло ложное срабатывание датчика «Пожар двигателя». Экипаж согласно инструкции принял все необходимые меры и произвёл безопасный возврат самолёта в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, на борту находилось 12 пассажиров, пострадавших среди нет. При последующем осмотре судна признаков пожара обнаружено не было, — рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в КГУП «Хабаровские Авиалинии».
Самолёт L-410 выполнял рейс «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре -Аян». Сейчас пассажиры ожидают вылет, который намечен на воскресенье, 9 человек были размещены в гостинице.
— По данному факту хабаровская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства безопасности полёта, — проинформировала помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.
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Происшествия , Московская область , Хабаровск
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