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Восемь человек погибли при пожаре в одесском отеле 

News.ru 1 час назад
Фото: kenyoudothis1/instagram.com
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в результате пожара в отеле «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек.
Уточняется, что очаг возгорания находился на втором этаже гостиницы, огнём была охвачена площадь в 1000 кв. м. Ликвидировали возгорание 65 спасателей и 13 единиц техники, причины пожара выясняются, передаёт ГСЧС.
Как писал News.ru ранее, пожар произошёл в центре дневного пребывания в городе Эри в штате Пенсильвания. В результате ЧП пятеро детей погибли.
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Происшествия , Пожары
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