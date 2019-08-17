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Появилось видео пожара в одесском отеле «Токио Стар» 

Газета.Ru + ещё 2 57 минут назад
В Сети появилось видео пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли по меньшей мере 8 человек. Видео опубликовано на YouTube-канале Управления Государственной службы по ЧС области.
Смертельный пожар: в одесском отеле погибли люди
На кадрах изображено охваченное пламенем здание и работников пожарной службы, пытающихся избавиться от огня. Крыша отеля практически уничтожена, для его ее тушения спасатели применяют шланги с водой и спецтехнику. Кроме того, на видео видно, что стихия уничтожила часть окон строения.
Известно, что информация о пожаре в гостинице поступила в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) 17 августа в 01.34 ночи. В тушении пожара приняли участие 65 человек личного состава, использовано 13 единиц техники. Пламя удалось устранить лишь через три часа, в 04.32 утра.
В настоящее время известно о восьми погибших и десяти пострадавших. Всего с места происшествия было эвакуировано 150 человек.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично следить за наказанием виновных в пожаре в Одессе.
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Происшествия , Видео , Пожары , Украина , Владимир Зеленский
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