Появилось видео пожара в одесском отеле «Токио Стар»

В Сети появилось видео пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли по меньшей мере 8 человек. Видео опубликовано на YouTube-канале Управления Государственной службы по ЧС области.

На кадрах изображено охваченное пламенем здание и работников пожарной службы, пытающихся избавиться от огня. Крыша отеля практически уничтожена, для его ее тушения спасатели применяют шланги с водой и спецтехнику. Кроме того, на видео видно, что стихия уничтожила часть окон строения.

Известно, что информация о пожаре в гостинице поступила в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) 17 августа в 01.34 ночи. В тушении пожара приняли участие 65 человек личного состава, использовано 13 единиц техники. Пламя удалось устранить лишь через три часа, в 04.32 утра.

В настоящее время известно о восьми погибших и десяти пострадавших. Всего с места происшествия было эвакуировано 150 человек.