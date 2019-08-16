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Эксперт назвал сроки освобождения российских моряков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Захваченных пиратами троих российских моряков могут освободить в течение месяца-двух, передает РИА "Новости".
Об этом рассказал эксперт по морскому праву Михаил Войтенко.
Он пояснил, что это зависит от того, как успешно будут проходить торги с пиратами.
"Никогда трагических случаев (в случае нападений в Гвинейском заливе — ред.) еще не было. Это чистейший бизнес… Как обычно, в течение месяца-двух выкупают", — сказал он.
Он отметил, что, поскольку нападение произошло в территориальных водах Камеруна, недалеко от территориальных вод Нигерии, там запрещено прохождение судов с вооруженной частной охраной на борту. По мнению эксперта, данное происшествие, возможно, сподвигнет мировое сообщество урегулировать эту ситуацию с Камеруном.
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Происшествия , В мире , Михаил Войтенко , РИА Новости
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