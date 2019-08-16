В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Пятилетний мальчик госпитализирован в пятницу после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал ему под колеса, сообщила прокуратура области.

"Сегодня, 16 августа 2019 года, на бульваре Героев Отечества в микрорайоне "Солнечный" на аттракционе по перевозке детей выпал из вагончика пятилетний мальчик и попал под колеса. Ребенок госпитализирован", — говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По поручению прокурора области Сергея Филипенко надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности при оказании услуг в сфере предоставления услуг уличных аттракционов.