Пятилетний мальчик госпитализирован в пятницу после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал ему под колеса, сообщила прокуратура области.
"Сегодня, 16 августа 2019 года, на бульваре Героев Отечества в микрорайоне "Солнечный" на аттракционе по перевозке детей выпал из вагончика пятилетний мальчик и попал под колеса. Ребенок госпитализирован", — говорится в сообщении.
Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
По поручению прокурора области Сергея Филипенко надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности при оказании услуг в сфере предоставления услуг уличных аттракционов.
"На место происшествия выехал прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров, следственно-оперативная группа. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего: установят собственника, изучат необходимые разрешительные документы, проверят законодательство об охране жизни и здоровья посетителей при эксплуатации аттракционов", — отмечается в сообщении прокуратуры.