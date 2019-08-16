«Бил кулаком»: Спасатель избил российскую туристку в Болгарии

Спасатель пляжа Кабакум в болгарском курортном городе Золотые пески избил россиянку за то, что она заплыла за буйки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Женщина рассказала, что хорошо плавает и любит уплыть далеко от берега. По ее словам, в последний день отпуска она вышла из моря и увидела, что в ней обращается человек в красных шортах, таких же, как носят спасатели на побережье.

Человек что-то кричал, а затем попытался схватить ее за волосы и ударил ладонью по лицу.

«Я пыталась сопротивляться, но он нанес мне еще несколько достаточно сильных ударов по лицу. Бил кулаком или ладонью, я уже не видела. Потом я упала и потеряла сознание», — рассказала пострадавшая.

Женщина обратилась в местную полицию, а по возвращению в Москву обратилась в клинику, где ей диагностировали перелом носа и травму головы.