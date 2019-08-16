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Спор за торговую точку: подробности драки на рынке в Петербурге 

Рамблер + ещё 6 36 минут назад
Фото: ТАСС
Во Фрунзенском районе Петербурга не оптовой торговой базе произошла драка со стрельбой, пострадали три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Драка между несколькими выходцами из стран ближнего зарубежья началась около 14.00 16 августа. По данным полиции, причиной конфликта стал спор за торговую точку на рынке. Один из участников драки несколько раз выстрелил из травматического пистолета, ранив троих оппонентов.
Пострадавшие госпитализированы, остальные участники драки скрылись. Их разыскивает полиция.
Издание «Фонтанка.ру» сообщает, что в конфликт участвовали четверо граждан Азербайджана и четверо выходцев из Узбекистана. Травматический пистолет, вероятно, применил один из азербайджанцев — ранения получили граждане Узбекистана. После конфликта азербаджанцы скрылись на сером BMW.
Происшествия , Криминал , Пожары , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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