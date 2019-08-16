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Эксперт назвал возможные пути попадания крысиного яда в подсолнечное масло в Ульяновске 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все товары на рынках Ульяновска, проходят санитарный контроль, так что вряд ли отравленное масло было реализовано там, заявили газете ВЗГЛЯД в Ассоциации фермеров Ульяновской области.
В Ульяновске произошло массовое отравление подсолнечным маслом кустарного производства. На данный момент сообщается о двоих погибших, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, часть пострадавших купила масло на рынке. Продукт мог быть отравлен крысиным ядом.
«У нас есть санитарный контроль. Производители сдают анализ каждой партии медслужбам. Программой производственного контроля это все проверяется регулярно, так же, как и выращиваемое мясо или яйцо», — заявил ВЗГЛЯДу председатель Ассоциации фермеров Ульяновской области Станислав Санкеев.
Он уточнил, что проверка идет в момент реализации в точке продаж.
«При реализации в сетевой магазин из партии отбирается проба и проверяется. Тоже самое на рынках выходного дня и ярмарках, там тоже находятся санитары и ветврачи. Свидетельство выдается на каждое подобное мероприятие», — рассказал Санкеев.
По данным СМИ, яд либо находился рядом с семенами подсолнечника, либо попал в масло уже при переработке. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев считает, что на технологически совершенном и современном производстве такой ситуации в принципе быть не может.
«Подобное произойти только на кустарном производстве, где нет никакого контроля за качеством сырья и производственного процесса. Надо покупать продукты производства крупных компаний в крупных сетевых магазинах, и тогда никаких проблем с качеством не будет. Не надо покупать непонятно что, непонятно у кого», — считает эксперт.
Попадание яда через зерно вполне возможно, если не было контроля сырья, уверен Мальцев.
«Кто-то безответственно относится к хранению сырья и продает некачественное, а кто-то его покупает и перерабатывает. В связи с тем, что это небольшие производства, где почти всегда пренебрегают вопросами контроля качества и безопасности, получается такой побочный эффект», — говорит Мальцев.
Ранее стало известно, что сотрудники Минсельхоза и Роспотребнадзора изымают в магазинах Ульяновска масло, которым, предположительно, и отравились ульяновцы.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Михаил Мальцев , Роспотребнадзор , Минсельхоз , Деловая газета "Взгляд" , Ульяновск , Ульяновская Область
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