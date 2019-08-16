Случаи захвата российских моряков в заложники

15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестные атаковали принадлежащее датской компании грузовое судно. Нападавшие захватили восемь членов экипажа, среди которых трое россиян.

16 августа 2019 года МИД РФ сообщил, что днем ранее в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестные атаковали принадлежащее датской компании грузовое судно, следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды . Нападавшие захватили восемь членов экипажа, среди которых трое россиян. ТАСС подготовил материал о случаях захвата в заложники российских моряков торгового флота. С начала 2013 года сообщалось о десяти таких инцидентах (без учета ЧП 15 августа 2019 года). В хронологию не включены случаи арестов судов официальными властями (например, задержание в Ливии экипажа российского судна "Механик Чеботарев" в 2015 году).

7 февраля 2013 года в территориальных водах Республики Камерун (между камерунским портом Дуала и в территориальных водах Республики Камерун (между камерунским портом Дуала и Малабо Экваториальной Гвинее ) пиратами было совершено нападение на судно Ester C, следовавшее под британским флагом. В заложники попали три человека — граждане РФ Валерий Виноградов (капитан судна), Андрей Кренев (старший механик), а также гражданин Румынии . Проведя в плену 31 день, они были освобождены, о чем компания-судовладелец Carisbrooke Shipping сообщила 11 марта 2013 года. Данных о выплате выкупа не было.

17 февраля 2013 года в водах Гвинейского залива нигерийские пираты захватили в плен шестерых членов экипажа буксира Armada Tuah 101 под флагом в водах Гвинейского залива нигерийские пираты захватили в плен шестерых членов экипажа буксира Armada Tuah 101 под флагом Малайзии . В числе похищенных был гражданин России — старший помощник капитана Андрей Новиков , вместе с ним в заложниках у пиратов оказались трое украинских и два индийских моряка. За освобождение моряков похитители требовали выкуп в €1 млн 26 февраля 2013 года все заложники были освобождены, выкуп не выплачивался.

23 апреля 2013 года в Гвинейском заливе пираты захватили немецкий контейнеровоз Hansa Marburg, в числе экипажа которого были гражданин России и двое граждан Украины. 23 мая 2013 года экипаж судна освободили. Про выкуп пиратам не сообщалось.

25 апреля 2013 года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали контейнеровоз City of Xiamen, принадлежащий немецкой компании Sunship Schiffahrtskontor. В заложниках оказались пять членов экипажа, в том числе один гражданин РФ — Сергей Дьячкин. 11 мая 2013 года все моряки были освобождены. Про выкуп пиратам не сообщалось.

30 января 2016 года в Гвинейском заливе члены вооруженной нигерийской группировки захватили следовавший под либерийским флагом танкер Leon Dias компании Leon Shipping. Судно перевозило дизельное топливо, на борту находился 21 член экипажа, в том числе двое граждан РФ — жители Ростовской и Вологодской областей. Нападавшие захватили в заложники пять членов экипажа танкера, в том числе старшего инженера — россиянина. Впоследствии судовладелец передал нападавшим выкуп (его сумма не называлась), заложники были освобождены.

23 февраля 2016 года в Гвинейском заливе (в территориальных водах Нигерии) пираты захватили французское вспомогательное судно Bourbon Liberty-251. Экипаж, в составе которого были двое россиян, успел передать сигнал бедствия. Нигерийские военные моряки провели операцию, в ходе которой судно и большая часть экипажа (включая россиянина Бакланова) были освобождены, но нападавшие бежали, и им удалось забрать с собой двух заложников, в том числе россиянина Ивана Рудного. 24 марта 2016 года Рудный был освобожден.

27 ноября 2016 года рефрижераторное судно Saronic Breeze греческой компании Laskaridis Shipping, следовавшее под флагом Панамы из Ганы в Бенин, было захвачено пиратами в Гвинейском заливе, в 72 морских милях (133 км) от побережья Бенина. 30 ноября посол Бенина в РФ Анисет Габриэль Кочофа подтвердил ТАСС факт захвата. По данным судовладельца, Saronic Breeze было вскоре оставлено пиратами, которые вместе с тремя захваченными россиянами из состава судовой команды направились в Нигерию. По сообщению посольства России в Нигерии, вечером 20 декабря 2016 года трое российских моряков, похищенных на Saronic Breeze, были освобождены. Выплачивался ли похитителям выкуп, не уточнялось.

8 февраля 2017 года посольство России в Нигерии сообщило, что в нигерийских территориальных водах произошло пиратское нападение на универсальное грузовое судно BBC Caribbean, в результате чего с его борта были похищены восемь моряков — семеро граждан РФ и один гражданин Украины. Пираты атаковали судно в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Три члена экипажа (старший механик, второй помощник и кадет), которые не попали в плен к пиратам, смогли увести корабль в Лас-Пальмас (Испания), позже они вернулись на родину в Россию. 5 марта 2017 года уполномоченный по правам человека в Севастополе посольство России в Нигерии сообщило, что в нигерийских территориальных водах произошло пиратское нападение на универсальное грузовое судно BBC Caribbean, в результате чего с его борта были похищены восемь моряков — семеро граждан РФ и один гражданин Украины. Пираты атаковали судно в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Три члена экипажа (старший механик, второй помощник и кадет), которые не попали в плен к пиратам, смогли увести корабль в Лас-Пальмас (Испания), позже они вернулись на родину в Россию. 5 марта 2017 года уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай сообщил ТАСС, что нападавшие освободили всех захваченных моряков. По его словам, германская компания Briese совместно с российским посольством смогла в ходе напряженных переговоров "договориться с пиратами о выкупе", однако сумма выплаты не разглашалась.

15 мая 2017 года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение на судно MV Glory, шедшее под флагом Антигуа и Барбуда. В результате были похищены шестеро членов экипажа. 22 мая пресс-атташе посольства России в Нигерии в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение на судно MV Glory, шедшее под флагом Антигуа и Барбуда. В результате были похищены шестеро членов экипажа. 22 мая пресс-атташе посольства России в Нигерии Иван Лыдкин рассказал ТАСС, что в числе похищенных был гражданин РФ С. Жимантас. 8 июня 2017 года российские дипломаты сообщили о его освобождении. Выплачивался ли похитителям выкуп, не уточнялось.

2 января 2019 года в Гвинейском заливе на судно MSC Mandy, находившееся в районе территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение. В этот момент на борту судна находились 24 человека, в том числе 23 россиянина. Нападавшие захватили в заложники шестерых россиян, включая капитана судна, и вместе с ними покинули место происшествия на лодке. 30 января 2019 года российские моряки были отпущены пиратами на территории Нигерии. Был ли выплачен за них выкуп, не сообщалось.