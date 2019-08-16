Россияне попали в плен к пиратам в Камеруне

Вчера в районе камерунского порта Дуала неизвестные атаковали грузовое судно «Мармалайта». Оно принадлежит датской компании «Ультрабалк», а плавает под флагом государства Антигуа и Барбуда.

В результате нападения восемь членов экипажа были захвачены. Трое из них, согласно информации санкт-петербургского рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия», являются российскими гражданами.

В настоящее время обстоятельства произошедшего совместно выясняют власти Камеруна и представители судовладельца «Ультрабалк».

Сотрудники посольства России в Яунде, столице Камеруна, активно взаимодействуют с теми и другими ради освобождения соотечественников в самое ближайшее время.