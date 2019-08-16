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Россияне попали в плен к пиратам в Камеруне 

Рамблер 8 минут назад
Пираты захватили россиян в Камеруне, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
Вчера в районе камерунского порта Дуала неизвестные атаковали грузовое судно «Мармалайта». Оно принадлежит датской компании «Ультрабалк», а плавает под флагом государства Антигуа и Барбуда.
В результате нападения восемь членов экипажа были захвачены. Трое из них, согласно информации санкт-петербургского рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия», являются российскими гражданами.
В настоящее время обстоятельства произошедшего совместно выясняют власти Камеруна и представители судовладельца «Ультрабалк».
Сотрудники посольства России в Яунде, столице Камеруна, активно взаимодействуют с теми и другими ради освобождения соотечественников в самое ближайшее время.
Происшествия , Видео , МИД , Камерун
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