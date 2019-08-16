Жертвой масла стал второй россиянин

Скончался второй пострадавший от отравления маслом в Ульяновской области

Известно о смерти еще одного пострадавшего. Эксперты проверяют версию об отравлении подсолнечным маслом кустарного производства, по результатам проверки примут процессуальное решение, сообщили в региональном СУ СКР.

Среди пострадавших — двое детей, их жизням ничего не угрожает.

Местные СМИ уже написали, что отравленные крысиным ядом семена могли попасть производителю из соседней Самарской области. Масло якобы изготовил житель Теренгульского района, семена он купил у знакомого из Сызрани. Первой погибшей оказалась родственница фермера, которой он отдал масло.

Напомним, всего пострадали семь человек. Их направили в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу. По информации регионального минздрава, пациенты «связаны между собой родственными или служебными отношениями».