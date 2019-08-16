Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Виноват»: Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами 

Рамблер 23 минуты назад
Командир «Аэробуса» с отказавшими двигателями, посадивший его на поле без жертв, «немножко даже виноват» перед пассажирами. Об этом, как сообщает ТАСС, сам Дамир Юсупов заявил на пресс-конференции.
Вчера А321 Уральских авиалиний столкнулся со стаей птиц вскоре после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь. По этой причине двигатели лайнера отключились и загорелись.
Экипажу удалось приземлить самолет на кукурузное поле, расположенное неподалеку от воздушной гавани. В результате произошедшего ни один из 226 пассажиров не погиб, пострадали 76 человек.
Вчера командир экипажа Дамир Юсупов заявил в эфире канала «Россия», что не считает себя героем, потому что спасение пассажиров, коллег и самолета — его обязанность.
«Немножко даже виноват», — признался он в ходе сегодняшней пресс-конференции.
Пилот чувствует вину за то, что не доставил пассажиров в пункт назначения. Всем пострадавшим Юсупов пожелал здоровья, а также не бояться летать в будущем.
Комментарии11
Происшествия , Видео , Уральские авиалинии , Жуковский , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В самолет «Победы» попала птица78
Пилот севшего в поле самолета госпитализирован11
Россияне отравились маслом, один умер45
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ101
Названа настоящая цена за Курилы415
Видео
02:29
Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
03:36
Россиянам может грозить новый штраф
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение