«Виноват»: Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами

Командир «Аэробуса» с отказавшими двигателями, посадивший его на поле без жертв, «немножко даже виноват» перед пассажирами. Об этом, как сообщает ТАСС, сам Дамир Юсупов заявил на пресс-конференции.

Вчера А321 Уральских авиалиний столкнулся со стаей птиц вскоре после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь. По этой причине двигатели лайнера отключились и загорелись.

Экипажу удалось приземлить самолет на кукурузное поле, расположенное неподалеку от воздушной гавани. В результате произошедшего ни один из 226 пассажиров не погиб, пострадали 76 человек.

Вчера командир экипажа Дамир Юсупов заявил в эфире канала «Россия», что не считает себя героем, потому что спасение пассажиров, коллег и самолета — его обязанность.

«Немножко даже виноват», — признался он в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Пилот чувствует вину за то, что не доставил пассажиров в пункт назначения. Всем пострадавшим Юсупов пожелал здоровья, а также не бояться летать в будущем.