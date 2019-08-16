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Владелец аварийно севшего в Подмосковье А321 не понесет убытков 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Аэробус А321 "Уральских авиалиний", совершивший 15 августа аварийную посадку в Подмосковье, был застрахован, поэтому немецкая компания, предоставившая его в лизинг, не понесет убытков. Об этом в пятницу сообщил ТАСС гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.
"Самолет находится в операционном лизинге. Вчера (в четверг — прим. ТАСС) мы оперативно известили немецкую компанию. Они очень рады, что удалось избежать жертв, претензий никаких нет. Самолет был застрахован, компания не потеряет ни одного доллара", — сказал Скуратов.
Аэробус застрахован в компании "АльфаСтрахование".
Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых — 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.
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Происшествия , Сергей Скуратов , Альфастрахование , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Московская область
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