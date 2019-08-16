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Семь человек госпитализировали в Ульяновске после отравления неизвестным веществом 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семь человек, в том числе двое детей, отравились неизвестным веществом, их доставили в медицинские учреждения Ульяновска. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой министерства здравоохранения региона.
"В настоящее время в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и областной детской клинической больнице получают лечение семь пациентов, связанных между собой родственными или служебными отношениями, с подозрением на отравление неустановленным веществом, в том числе пять взрослых и двое детей", — отмечается в сообщении.
По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, основной симптом у пациентов — кровотечения. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии.
"На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. О ситуации проинформированы правоохранительные органы", — приводят слова Панченко в сообщении.
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Происшествия , Другое , МВД , Ульяновск
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