Семь человек госпитализировали в Ульяновске после отравления неизвестным веществом

Семь человек, в том числе двое детей, отравились неизвестным веществом, их доставили в медицинские учреждения Ульяновска . Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой министерства здравоохранения региона. "В настоящее время в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и областной детской клинической больнице получают лечение семь пациентов, связанных между собой родственными или служебными отношениями, с подозрением на отравление неустановленным веществом, в том числе пять взрослых и двое детей", — отмечается в сообщении. По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, основной симптом у пациентов — кровотечения. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии. "На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. О ситуации проинформированы правоохранительные органы", — приводят слова Панченко в сообщении.