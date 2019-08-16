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Отправление самолета в Москву задержали из-за попадания птицы в двигатель 

Вечерняя Москва + ещё 5 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Отправление самолета авиакомпании «Победа» из Минеральных Вод в Москву задержали более чем на два с половиной часа из-за необходимости проверить один из двигателей лайнера. Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера в пятницу, 16 августа.
По предварительным данным, в правую турбину воздушного судна попала птица. Специалисты проводят проверку, передает агентство «Москва».
«Вечерняя Москва» продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
Ранее «ВМ» сообщала об аналогичном случае. Так, 15 августа в двигатель самолета А321 залетела чайка в момент вылета. В результате было принято решение об аварийной посадке во избежание катастрофы. По факту жесткого приземления было возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности. В перспективе проведут проверку института, который отвечал за защиту от птиц перед рейсом.
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Происшествия , Авиакомпания "Победа" , АГН "Москва" , Москва
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