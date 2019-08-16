Отправление самолета в Москву задержали из-за попадания птицы в двигатель

Отправление самолета авиакомпании «Победа» из Минеральных Вод в Москву задержали более чем на два с половиной часа из-за необходимости проверить один из двигателей лайнера. Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера в пятницу, 16 августа.

По предварительным данным, в правую турбину воздушного судна попала птица. Специалисты проводят проверку, передает агентство «Москва».

«Вечерняя Москва» продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее «ВМ» сообщала об аналогичном случае. Так, 15 августа в двигатель самолета А321 залетела чайка в момент вылета. В результате было принято решение об аварийной посадке во избежание катастрофы. По факту жесткого приземления было возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности. В перспективе проведут проверку института, который отвечал за защиту от птиц перед рейсом.