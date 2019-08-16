Люди погибли при столкновении катера с пирсом в Приангарье

Два человека стали жертвами столкновения катера с пирсом в Иркутской области . По данному факту проводится доследственная проверка. Представитель Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ уточнил, что инцидент произошёл в Слюдянском районе. В момент столкновения катер двигался на полной скорости. Пассажиры скончались до приезда врачей, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что сухогруз потерял управление на реке Дон возле набережной Ростова-на-Дону. Судно врезалось в причал и повредило пришвартованный рядом учебно-тренировочный катер.