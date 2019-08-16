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Люди погибли при столкновении катера с пирсом в Приангарье 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: News.ru
Два человека стали жертвами столкновения катера с пирсом в Иркутской области. По данному факту проводится доследственная проверка.
Представитель Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ уточнил, что инцидент произошёл в Слюдянском районе. В момент столкновения катер двигался на полной скорости. Пассажиры скончались до приезда врачей, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что сухогруз потерял управление на реке Дон возле набережной Ростова-на-Дону. Судно врезалось в причал и повредило пришвартованный рядом учебно-тренировочный катер.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Иркутская Область
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