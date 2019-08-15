Пьяный мужчина уснул на лавочке и проспал 200 тысяч рублей

Вечером 13 августа в Москве пьяный мужчина заснул на лавочке возле кафе. За это время его ограбили более чем на 200 тысяч рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Мужчина рассказал полицейским, что в период с 21:30 до 23:30 отдыхал в кафе, в котором употреблял спиртное. После этого он решил отправиться домой, однако до квартиры так и не добрался, а заснул на одной из лавочек возле кафе, которое расположено по адресу 1-я Тверская Ямская улица, дом 29.

Проснулся он спустя пару часов — в районе 02:00. Пробуждение оказалось не из приятных — мужчина не смог найти свой рюкзак, в котором находилась крупная сумма денег.

По его словам, там лежали две тысячи долларов США и 13 тысяч рублей. Кроме того, там находился паспорт мужчины, iРhonе и фотоаппарат Canon. Общая сумма ущерба составила 201 300 рублей.

Как и когда он лишился портфеля с имуществом, мужчина сообщить не смог. В полицию он обратился 14 августа, в настоящее время правоохранители проводят проверку в соответствии со статьями 144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и 145 «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении» УПК РФ.