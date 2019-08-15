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Очередную мать больного ребёнка задержали за покупку лекарства 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Уголовное дело о контрабанде наркотиков завели сотрудники таможенной службы на женщину, которая для больного эпилепсией сына заказала из-за рубежа запрещённый в РФ препарат фризиум. Об этом сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
"Маму зовут Лена (фамилия не указана. — News.ru). У ребёнка эпилепсия. Врач назначил фризиум. Мама заказала лекарство в интернете. Пришла на почту за посылкой в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите в понедельник. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, Лена почувствовала что-то неладное. Но делать нечего — ребёнку нужно лекарство и аналогов в России нет", — написала Мониава в Facebook.
Когда женщина повторно пришла на почту и расписалась в получении посылки, к ней подошли представители отдела Таможенной службы по борьбе с контрабандой наркотиков. По утверждению Мониавы, мать больного ребёнка удерживали в отделении почты и допрашивали на протяжении пяти часов.
"Посылку с лекарством конфисковали. В отличие от предыдущих историй, на этом дело не закончилось. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра (16 августа. — News.ru) оно будет передано в Главное следственное управление", — добавила Мониава.
Глава фонда «Дом с маяком» также утверждает, что силовики заявляли женщине, что ее должны арестовать «и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут». Кроме того, представители власти сказали, что знают о ещё нескольких присланных в Москву посылках с фризиумом.
Как писал News.ru, в июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая заказала через Интернет незарегистрированный в России препарат от судорог. Женщина хотела приобрести лекарство для своего 10-летнего сына Михаила, который страдает от болезни Баттена.
Озабоченность произошедшим выразили в Кремле. Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала задержание Боголюбовой недопустимым.
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Происшествия , Криминал , Анна Кузнецова , Почта России , Федеральная таможенная служба
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