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Пнувший пациентку фельдшер отделался выговором 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фельдшер в Ростове-на-Дону, который ударил ногой пациентку и оставил ее на улице, получил наказание в виде выговора, однако руководство скорой помощи рассматривает вопрос о его увольнении.
В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону заявили, что его действия признаны недопустимыми. Со всеми сотрудниками отделения проведут собрание, на котором обсудят соблюдение этических норм, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
В управлении добавили, что пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения и устроила дебош во второй машине скорой помощи, приехавшей на вызов.
«По пути пациентка проявила агрессию, разбила растворы для инфузий, раскидала медицинское оборудование, после чего потребовала остановить автомобиль, вышла на светофоре и ушла в неизвестном направлении. Бригада вернулась на подстанцию для санитарной обработки машины и проверки исправности медоборудования», — сообщили в управлении.
Ранее в Сети появилось видео, на котором фельдшер бьет ногой пациентку и уезжает. В СК начали проверку.
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Происшествия , Радиостанция "Говорит Москва"
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