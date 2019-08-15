Пнувший пациентку фельдшер отделался выговором

Фельдшер в Ростове-на-Дону, который ударил ногой пациентку и оставил ее на улице, получил наказание в виде выговора, однако руководство скорой помощи рассматривает вопрос о его увольнении.

В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону заявили, что его действия признаны недопустимыми. Со всеми сотрудниками отделения проведут собрание, на котором обсудят соблюдение этических норм, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В управлении добавили, что пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения и устроила дебош во второй машине скорой помощи, приехавшей на вызов.

«По пути пациентка проявила агрессию, разбила растворы для инфузий, раскидала медицинское оборудование, после чего потребовала остановить автомобиль, вышла на светофоре и ушла в неизвестном направлении. Бригада вернулась на подстанцию для санитарной обработки машины и проверки исправности медоборудования», — сообщили в управлении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором фельдшер бьет ногой пациентку и уезжает. В СК начали проверку.