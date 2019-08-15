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Опытный пилот объяснил причины посадки А321 на брюхо 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Агентство городских новостей Мос globallookpress
Пилот первого класса Андрей Литвинов высоко оценил профессионализм коллег.
У пилотов приземлившегося в кукурузном поле А321 не было времени на выпуск шасси, а само посадочное оборудование просто могло не успеть выпасть. Так объяснил «Звезде» экстремальную посадку лайнера на брюхо пилот первого класса и командир воздушного судна А320 Андрей Литвинов.
Он отметил, что в ситуации, когда двигатели глохнут, остается сажать самолет «как есть».
«Взлетел и оторвался, шасси у него [пилота] убраны, а дальше — упал, ему не до шасси было, надо было сажать самолет быстро. Самолет падает, надо садить так, чтобы не врезаться в дома какие-нибудь, не залететь в лес какой-нибудь. Он не успел, ничего не успел», — пояснил Литвинов.
Летчик также отметил профессионализм коллег и добавил, что попадание птицы в двигатель не всегда заканчивается отказом двигателя.
«Я тоже ловил чаек, семь штук чаек на взлете в Вене. Одна в двигатель залетела. Он ее перемолол и все, и параметры двигателя как работали, так и работали нормально. То есть мы долетели до Шереметьево без проблем. Но у них случилось, что двигатель отказал, у второго двигателя обороты упали тоже», — сказал он.
Самолет А321, летевший из Москвы в Симферополь 15 августа, совершил аварийную посадку незадолго после взлета из-за того, что в один из двигателей попала чайка. Возгорание двигателя не позволило продолжить полет и экипаж посадил лайнер прямо в поле. На борту воздушного судна находилось 226 человек, никто из них не погиб.
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Происшествия , Андрей Литвинов , Аэропорт Шереметьево
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