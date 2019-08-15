Российский спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу

В сети появилось видео, на котором запечатлен штурм российской квартиры несколькими силовиками. Соответствующий ролик был опубликован в Instagram в четверг, 15 августа.

На размещенных в сети кадрах видно, как группа бойцов спецназа пытается пробраться в помещение через окно. Один из них поднимается по лестнице, бьет по стеклу ногой и падает на своих коллег.

О том, где именно и когда был снят ролик, не уточняется.