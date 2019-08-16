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Россиянин прыгнул в бассейн на любимом курорте соотечественников и погиб 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Россиянин погиб на курорте Авсаллар близ турецкой Антальи, прыгнув в бассейн. Об этом сообщает местный портал Haber.
Происшествие случилось в четверг, 15 августа. По информации ресурса, сотрудник отеля, расположенного в северной части Антальи, заметил, что турист не всплыл на поверхность воды. Тогда он нырнул в бассейн и вытащил мужчину.
Им оказался 40-летний гражданин России Сергей Жук. Мужчину доставили в ближайшую частную больницу, но спасти его жизнь не удалось.
Причины смерти пока не установлены. Тело перевезли в госпиталь судебной медицины Антальи для вскрытия.
Турция считается любимым направлением для путешествий у россиян. Ежегодно страну посещает больше четырех миллионов туристов из России, и это число постоянно растет. Так, по словам президента Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируза Баглыкайя, в 2018 году поток российских туристов вырос более чем на 26 процентов и составил 5 964 613 человек.
В июне жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла. Во время плавания у 36-летней женщины, имя которой не раскрывается, начались судороги. Медики боролись за жизнь британки в течение 45 минут посредством сердечно-легочной реанимации, но им не удалось ее спасти.
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Происшествия , Другое , Анталья
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