Пассажиры севшего в кукурузное поле самолета получат компенсацию

Все пассажиры самолета А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье , получат компенсацию в 100 тыс. рублей.

Соответствующее решение было принято авиакомпанией «Уральские авиалинии» и страховой компанией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рампорт Аэро.

15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате столкновения с птицами двигатель воздушного судна загорелся и отвалился. Пилоты сумели посадить самолет на кукурузное поле и избежать жертв. По последним данным, при ЧП пострадали 74 человека.