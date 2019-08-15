Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиры севшего в кукурузное поле самолета получат компенсацию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: Пресс-служба МЧС России по московской области/ТАСС
Все пассажиры самолета А321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, получат компенсацию в 100 тыс. рублей.
Соответствующее решение было принято авиакомпанией «Уральские авиалинии» и страховой компанией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рампорт Аэро.
15 августа самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь после взлета столкнулся со стаей чаек. В результате столкновения с птицами двигатель воздушного судна загорелся и отвалился. Пилоты сумели посадить самолет на кукурузное поле и избежать жертв. По последним данным, при ЧП пострадали 74 человека.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минэкологии Подмосковья отреагировало на сообщения о свалках под Жуковским Определена судьба севшего на кукурузное поле самолета Организацию «Домой в СССР» признали экстремистской
Происшествия , Уральские авиалинии , РИА Новости , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Нидерланды по-тихому обсудили сбитый «Боинг»1
Зеленский запланировал возвращение Крыма и Донбасса37
В Москве разрешили еще один митинг16
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене24
Умер географ Юрий Симонов3
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия Статьи
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение