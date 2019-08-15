Жители Петербурга пожаловались на сугробы

Жители Санкт-Петербурга обнаружили снежные сугробы возле дома в Московском районе, передает ТАСС

Фотографии сугробов появились в соцсетях, позже выяснилось, что этот снег использовался при доставке материалов для ремонта канализационной сети.

«В районе жилого дома на Краснопутиловской улице предприятие проводит работы по санации канализационной сети, сегодня туда доставили специальные материалы, которые были укутаны в снег, так как при их перевозке требуется поддержание особого температурного режима», — рассказали в пресс-службе коммунального предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга».

После завершения разгрузки материалов снег с обочины убрали.