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Секту «Домой в СССР» внесли в список экстремистов 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Сергей Тараскин Кадр: Правовед ТВ / YouTube
Организация «Домой СССР» признана экстремистской на территории России. Соответствующее решение суда Республики Коми вступило в силу в четверг, 15 августа, сообщает НТВ.
По данным телеканала, за последние месяцы оперативники провели обыски у нескольких организаторов сообщества. Во время одного из них глава «Домой СССР» Сергей Тараскин представился временно исполняющим обязанности президента Советского Союза и императора Российской империи. Он также пообещал отдать силовиков под трибунал.
Тараскин утверждает, что Российская Федерация — нелегитимное государство, а значит его законы можно не соблюдать. Он, а также его последователь Александр Тюрнин, окрестивший себя главой КГБ Коми, призывали других людей к государственному перевороту.
Кроме того, члены «Домой в СССР» отмечают, что их сообщество — единственная структура, которая обеспечивает безопасность нахождения на Земле, а все остальное является «пылью в глазах».
В августе 2017 года Министерство юстиции России внесло секту «Свидетели Иеговы» в список запрещенных в стране организаций. Причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения антиэкстремистского законодательства. Головную организацию через несколько дней после этого внесли в список экстремистских организаций Минюста.
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Происшествия , Сергей Тараскин , Свидетели Иеговы , Минюст РФ , НТВ , Республика Коми
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