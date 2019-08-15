Секту «Домой в СССР» внесли в список экстремистов

Организация «Домой СССР» признана экстремистской на территории России . Соответствующее решение суда Республики Коми вступило в силу в четверг, 15 августа, сообщает НТВ.

По данным телеканала, за последние месяцы оперативники провели обыски у нескольких организаторов сообщества. Во время одного из них глава «Домой СССР» Сергей Тараскин представился временно исполняющим обязанности президента Советского Союза и императора Российской империи. Он также пообещал отдать силовиков под трибунал.

Тараскин утверждает, что Российская Федерация — нелегитимное государство, а значит его законы можно не соблюдать. Он, а также его последователь Александр Тюрнин, окрестивший себя главой КГБ Коми, призывали других людей к государственному перевороту.

Кроме того, члены «Домой в СССР» отмечают, что их сообщество — единственная структура, которая обеспечивает безопасность нахождения на Земле, а все остальное является «пылью в глазах».