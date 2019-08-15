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Суд разрешил Майклу Калви прогулки и общение с людьми 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Мосгорсуд в четверг признал законным продление домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, передает корреспондент Forbes из зала суда. Бизнесмен и его адвокаты требовали отменить меру пресечения, который в июле продлил Басманный суд. При этом суд снял некоторые ограничения для Калви — теперь он может общаться со всеми, кроме свидетелей по делу и обвиняемых. Кроме того, суд снял запрет на выход из квартиры.
«Следствие ведется неэффективно, а Калви все это время находится под домашним арестом», — выступал в суде адвокат Дмитрий Клеточкин.
Он настаивал, что единственное значимое действие, которое сейчас проводится по делу — это оценочная экспертиза стоимости акций International Financial Technology Group, которые вместо денег получил банк «Восточный». Сами потерпевшие оценивают этот пакет акций более чем в 3 млрд рублей, говорил в суде адвокат.
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«Сам банк не готов продать эти акции дешевле 3 млрд рулей. А Калви находится под домашним арестом. Оценочная экспертиза была назначена не в феврале, когда возбудили уголовное дело, а только весной, — подчеркивал Клеточкин. — Я полагаю, что оснований для домашнего ареста нет — прошу залог или запрет определенных действий».
Второй адвокат Лариса Каштанова просила хотя бы снять ограничение на общение и разрешить прогулки каждый день по шесть часов.
«Я поддерживаю жалобу своих адвокатов», — был краток Калви. Более подробно он выступил на английском языке. Причем он регулярно поправлял переводчика и в конце концов просто начал переводить себя сам.
«Никакого хищения не было. Все деньги были использованы для оплаты обязательства. Не было никакого обмана — все детали сделок были прозрачны, — говорил Калви. — Реальная стоимость купленных акций превышает 2 млрд рублей. С июля месяца банк получил три предложения от независимых покупателей на этот пакет. Самое большое предложение — 2,6 млрд рублей. Это подтверждает, что никакого ущерба не было причинено. Но банк отказался принять это предложение».
Калви настаивал, что уголовное дело — это способ получить преимущество в споре за банк «Восточный», а весь спор должен был разрешаться в арбитражных судах. «Каждый месяц, которые я сам, и мои коллеги не могут вернуться в работу, негативным образом сказываются на инвестиционном климате в России. Это намного важнее, чем предмет этого спора, — говорил Калви. — Я соблюдаю все условия домашнего ареста и сотрудничаю со следствием». Он просил отменить домашний арест и позвонить вернуться ему к работе с его офисе.
В свою очередь представитель банка «Восточный» просил оставить бизнесмена под домашним арестом. Также он настаивал, что расследование дела продолжается и стоимость пакета акций проверяется. Такого же мнению придерживался и следователь с прокурором. «Доводы адвокатов — это попытка исказить позицию следствия. Он может негативно повлиять на ход расследования. Найти свидетелей и склонить их на свою сторону», — выступал следователь. «Нет никаких сведений о том, что Калви не может содержаться под домашним арестом, — говорил прокурор. — Оснований для отмены или изменения меры пресечения не имеется». Также прокурор выступал против того, чтобы суд разрешил Калви прогулки.
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Происшествия , Майкл Калви , Лариса Каштанова , Мосгорсуд , Forbes
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