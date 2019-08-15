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Приземлившийся в поле под Москвой самолет сняли с воздуха 

Lenta.ru 1 час назад
Самолет Airbus A-321, приземлившийся в поле в районе аэропорта Жуковский, сняли с квадрокоптера. Запись опубликована в Telegram-канале Baza.
На снятых с воздуха кадрах видно кукурузное поле, посреди которого стоит самолет. Рядом с ним дежурят две пожарные машины и ходят люди. Возле дороги, расположенной неподалеку, припарковано несколько автомобилей, в том числе экстренных служб.
Ранее 15 августа в сети появились видео жесткой посадки лайнера, эвакуации пассажиров и столкновения самолета с птицами.
Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 минут после взлета. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Некоторые из них получили ушибы и легкие травмы.
По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать попадание в двигатель птицы. Пожара на борту самолета удалось избежать.
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Комментарии44
Происшествия , Видео , Катастрофы , Уральские авиалинии , Lenta.ru , Жуковский , Москва
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