На снятых с воздуха кадрах видно кукурузное поле, посреди которого стоит самолет. Рядом с ним дежурят две пожарные машины и ходят люди. Возле дороги, расположенной неподалеку, припарковано несколько автомобилей, в том числе экстренных служб.