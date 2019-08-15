Самолет сотрудников Пентагона загорелся в Ирландии 

Самолет Boeing 763 частной авиакомпании Omni Air, перевозящей гражданских сотрудников Минобороны США, загорелся в аэропорту Шаннон в Ирландии, сообщает The Sun.
Отмечается, что диспетчеры заметили огонь рядом с одним из шасси самолета во время его руления по взлетно-посадочной полосе.
«В аэропорту Шеннон произошел инцидент с самолетом Boeing 763. На месте находятся аварийные службы. Все пассажиры и члены экипажа покинули борт. Работа аэропорта временно приостановлена», — сообщает аэропорт Шаннон.
Все пассажиры и члены экипажа быстро покинули самолет через два аварийных трапа, отмечает издание.