Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет сотрудников Пентагона загорелся в Ирландии 

Rambler News Service + ещё 2 30 минут назад
Фото: Reuters
Самолет Boeing 763 частной авиакомпании Omni Air, перевозящей гражданских сотрудников Минобороны США, загорелся в аэропорту Шаннон в Ирландии, сообщает The Sun.
Отмечается, что диспетчеры заметили огонь рядом с одним из шасси самолета во время его руления по взлетно-посадочной полосе.
«В аэропорту Шеннон произошел инцидент с самолетом Boeing 763. На месте находятся аварийные службы. Все пассажиры и члены экипажа покинули борт. Работа аэропорта временно приостановлена», — сообщает аэропорт Шаннон.
Все пассажиры и члены экипажа быстро покинули самолет через два аварийных трапа, отмечает издание.
Rambler News Service: последние новости
В Шереметьево самолет готовится к экстренной посадке из-за отказа гидросистемы Общий налет командира аварийно севшего Airbus A321 превышает 3 тыс. часов Росгвардия опровергла причастность сотрудников к избиению девушки
Происшествия , Катастрофы , Министерство обороны , Пентагон , Ирландия , Шаннон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приземлившийся в кукурузу самолет сняли с воздуха41
Пока вы спали: Россия оставит Китай без леса69
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321188
Опубликовано видео с места жесткой посадки А321127
Еще одна страна выступила против «Северного потока—2»590
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение