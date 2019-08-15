Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона

Российский военный летчик, автор популярного Telegram-канала Fighter_bomber указал на давнюю проблему с птицами у аэропорта Жуковский , с которого вылетел сегодня совершивший аварийную посадку «Airbus A-321». По его словам, причиной скопления птиц стал расположенный рядом мусорный полигон.

Летевший в Симферополь «Airbus A-321» компании «Уральские авиалинии» с 234 пассажирами на борту аварийно сел сегодня на поле с кукурузой после отказа обоих двигателей. По словам второго пилота, лайнер столкнулся со стаей птиц.

«Гигантская свалка мусора стала домом для гигантских чаек. (…) Всяких воробушков и зябликов нормальный двигатель кушает незаметненько, взрослая чайка это гарантированный вынос движка», — написал в Telegram-канале Fighter_bomber (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

По его словам, при отсутствии тяги «экипаж сделал единственное, что мог сделать в данном случае, выполнил посадку перед собой».

«Всему аэробусу несказанно повезло даже не с пилотами, которые молодцы. А с полем кукурузы. Ровное, достаточно большое для аварийной посадки поле кукурузы в Подмосковье, на взлётно-посадочном курсе, это чудо», — отметил он.

При этом пресс-служба аэропорта Жуковский заявила изданию «Говорит Москва», что не в курсе, работала ли сегодня система отпугивания птиц, так как этот вопрос находится в ведении Лётно-исследовательского института имени Громова.

«Да, безусловно, на территории служба орнитологической защиты работает. Но это служба не наша, это служба Лётно-исследовательского института», — пояснил представитель пресс-службы.

Сотрудник аэропорта также подчеркнул, что не располагает графиком работы службы отпугивания птиц, но уверен, что она работает постоянно.