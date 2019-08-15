ЧП в Жуковском: виноват может быть аэропорт

Службы аэропорта Жуковский могут быть виновны в происшествии с «Аэробусом» Уральских авиалиниях , заявил «Ура.ру» источник в авиакомпании.

Утром направлявшийся из Жуковского Симферополь А321 с 227 пассажирами на борту столкнулся со стаей чаек вскоре после взлета, те попали в один из двигателей, он загорелся и отключился.

Второй двигатель также отключился. В итоге экипаж приземлил самолет на кукурузное поле в километре от взлетно-посадочной полосы.

По словам собеседника «Ура.ру», «возможно», экипаж не имел шансов обойти птиц, а виноваты в инциденте, «скорее всего», службы аэропорта, ответственные за разгон птиц.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в результате инцидента в Жуковском пострадали 23 пассажира. Пятеро из них дети. Все пострадавшие госпитализированы. Один уже выписан из больницы. Состояние тех, кто по-прежнему находится в медучреждении, оценивается как средней тяжести.