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ЧП в Жуковском: виноват может быть аэропорт 

Рамблер + ещё 6 21 час назад
Фото: РИА Новости
Службы аэропорта Жуковский могут быть виновны в происшествии с «Аэробусом» Уральских авиалиниях, заявил «Ура.ру» источник в авиакомпании.
Утром направлявшийся из Жуковского в Симферополь А321 с 227 пассажирами на борту столкнулся со стаей чаек вскоре после взлета, те попали в один из двигателей, он загорелся и отключился.
Второй двигатель также отключился. В итоге экипаж приземлил самолет на кукурузное поле в километре от взлетно-посадочной полосы.
По словам собеседника «Ура.ру», «возможно», экипаж не имел шансов обойти птиц, а виноваты в инциденте, «скорее всего», службы аэропорта, ответственные за разгон птиц.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в результате инцидента в Жуковском пострадали 23 пассажира. Пятеро из них дети. Все пострадавшие госпитализированы. Один уже выписан из больницы. Состояние тех, кто по-прежнему находится в медучреждении, оценивается как средней тяжести.
Серьезных травм и повреждений при этом ни один из пострадавших не получил. В Минздраве назвали это заслугой членов экипажа.
Комментарии
Происшествия , Минздрав РФ , Уральские авиалинии , Жуковский , Симферополь
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