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Число пострадавших при ЧП с A321 в Подмосковье возросло до 76 

RT на русском + ещё 166 1 час назад
Фото: Reuters
В результате аварийной посадки самолёта A321 после взлёта с аэропорта Жуковский в Подмосковье за медицинской помощью обратились 76 человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения России.
«В связи с жёсткой посадкой самолёта Airbus в поле у деревни Рыбаки Московской области по состоянию на 20:00 московского времени всего за медпомощью обратилось 76 человек, из них 19 детей», — цитирует ТАСС ведомство.
Ранее в МЧС сообщили о 75 обратившихся за медпомощью в результате аварийной посадки A321 в Подмосковье.
15 августа пассажирский самолёт Airbus A321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил жёсткую посадку в кукурузном поле.
По данным Росавиации, воздушное судно столкнулось со стаей птиц.
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Происшествия , Минздрав РФ , МЧС , ИТАР-ТАСС , Жуковский , Московская область
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