Число пострадавших при ЧП с A321 в Подмосковье возросло до 76

В результате аварийной посадки самолёта A321 после взлёта с аэропорта Жуковский Подмосковье за медицинской помощью обратились 76 человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения России «В связи с жёсткой посадкой самолёта Airbus в поле у деревни Рыбаки Московской области по состоянию на 20:00 московского времени всего за медпомощью обратилось 76 человек, из них 19 детей», — цитирует ТАСС ведомство. Ранее в МЧС сообщили о 75 обратившихся за медпомощью в результате аварийной посадки A321 в Подмосковье. 15 августа пассажирский самолёт Airbus A321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. По данным Росавиации, воздушное судно столкнулось со стаей птиц.