Пассажир рассказала о жесткой посадке А321 у «Жуковского»

Самолет А321 « Уральских авиалиний », на борту которого находились более 200 пассажиров, совершил жесткую посадку в поле у аэропорта «Жуковский» в Подмосковье . Лайнер, направлявшийся в Симферополь , сразу после взлета столкнулся со стаей чаек, сообщает Росавиация . Птицы попали в оба двигателя, что вызвало пожар.

Во время эвакуации пассажиров спускали по надувным трапам, кто-то выпрыгивал сам. Они получили травмы, в основном ушибы во время эвакуации. Пострадали 23 человека, в том числе пять детей. МЧС пока подтвердило госпитализацию 14 человек, среди них трое детей.

Пассажиров, которым не понадобилась госпитализация, отправили на автобусах в аэропорт «Жуковский». Там корреспондент Business FM Александра Сидорова пообщалась с пострадавшими. Одной из пассажиров версия с птицами кажется маловероятной:

— Мы взлетели, тут же начался шум какой-то нездоровый, ненормальный, искры какие-то были у крыла снаружи. Женщина с противоположной стороны тоже это видела. В автобусе ехали, девушка сказала, что и крыло тоже отдавало искрами. Скорее всего, либо проводка, либо еще что-то. Мы взлетели, и стюардесса поняла, что что-то не то, только взяла она трубку, чтобы позвонить командиру, и тут же был удар. Мы все полетели вперед. Мы приземлились на поле, открылись эвакуационные люки, дым пошел, мы все начал выпрыгивать. Кто-то руку сломал, кто-то шею повредил. Я начала бежать к полю, потому что самолет мог загореться, дым шел. Я успела взять свой рюкзак с документами, багаж, естественно, нет. Все разбежались в разные стороны, потом по рупору стали собирать, объяснить, как выйти на дорогу. После этого мы больше часа ждали автобусы, несколько раз летали вертолеты, скорые приезжали. Предварительная версия того, что произошло, — якобы птица попала в двигатель. Но, видимо, она не только в один двигатель попала, но и в другой и еще куда-то. А по факту самолет только приземлился, нас туда загрузили и сразу же отправили, то есть его не проверяли. При взлете весь салон слышал шум.

— Есть информация, что попал чайки.

— Где здесь чайки в кукурузном поле? Тут вороны вокруг. И что, они в оба двигателя и в хвост попали?

— Как вы оцениваете действия экипажа?

— Молодцы. Девчонки тут же стали открывать выходы. Насчет командира корабля — слов нет. Он видимо понял, что что-то не то, и начал идти на посадку. Благодаря ему мы и выжили. Если бы он довел нас до асфальтированной дороги, а не до поля, мы бы все взорвались.

— Планируете сегодня лететь?

— Уже налетались. И, наверное, кроме «Аэрофлота» летать больше ничем не будем. Лучше переплатить, чем пережить такой шок.

Видео корреспондента Business FM Александры Сидоровой с места событий:

Самолет начал резко снижать высоту через считаные секунды после взлета, говорят очевидцы. Airbus провел в воздухе всего минуту, затем метка с радаров пропала, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Согласно электронному табло аэропорта «Жуковский», рейс Москва — Симферополь вылетел в 6:10, и уже через десять минут в интернете появилось первое видео с места аварии. В 6:50 появились фото, на которых видно, что люди идут через поле кукурузы, выходят на дорогу, где стоят машины скорой помощи и автобусы.

Airbus A321 Уральских авиалиний экстренно сел в поле после выхода из строя обоих двигателей в результате попадания птиц.



Видео эвакуации из самолета: pic.twitter.com/Pcf5FxG4lC— Гагарин (@GagarinRocket) 15 августа 2019 г.

Airbus сел в Раменском районе недалеко от деревни Рыбаки. Очевидцы рассказывали, что во время посадки было действительно страшно. По их словам, стюардесса кричала, чтобы никто не паниковал.

Самолет удалось посадить на пузо, без шасси, прямо на кукурузное поле на расстоянии более километра от взлетно-посадочной полосы. Пилот принял решение сажать лайнер без попытки вернуться в аэропорт.

МЧС сообщает, пожара на борту не было, горел один двигатель, пожар потушен: спасатели и скорые подъехали сразу после аварийной посадки. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров по надувным трапам.

Телеграм-канала Mash опубликовал видео, на котором пилот Дамир Юсупов руководит первичной эвакуацией пассажиров.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram отметил, что пилот Юсупов — екатеринбуржец, и назвал экипаж уральской авиакомпании героями, которые проявили фантастическое мастерство и выдержку.

Пассажиры на личных страницах в соцсетях также благодарят пилотов за еще один день рождения.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что такие такие инциденты со стаями птиц случаются крайне редко, «может, раз в 50 лет», и что экипаж сработал слаженно и выполнил все по инструкции.