Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет запросил экстренную посадку в Шереметьево 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
На летящем из Москвы самолете отказало оборудование, и он готовится экстренно сесть в аэропорту Шереметьево, рассказал ТАСС собеседник в экстренных службах.
По его словам, лайнер совершал рейс из Москвы в Самару, когда отказала его гидросистема. Экипаж принял решение приземлиться в Шереметьеве и в настоящее время готовится к этому.
Источник агентства не уточнил, откуда именно аварийный самолет взлетел, однако, судя по онлайн-табло на сайте Шереметьева, в 8:22 по московскому времени оттуда в Самару вылетел «Аэробус А320». Выполняют рейс сразу две авиакомпании — «Аэрофлот» и Air Serbia. На табло сказано, что лайнер в пути.
Утром в четверг произошло ЧМ с самолетом в подмосковном аэропорту Жуковский. Вылетевший оттуда в Симферополь с 227 пассажирами на борту «Аэробус А321» Уральских авиалиний столкнулся со стаей чаек.
По этой причине один из двигателей загорелся, оба — отключились. Воздушное судно совершило аварийную посадку в поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы. По сведениям ТАСС, пострадали 23 человека.
Комментарии
Происшествия , Войска , Оружие , Аэрофлот , Уральские авиалинии , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321124
Опубликовано видео с места жесткой посадки А321104
Еще одна страна выступила против «Северного потока—2»546
Умер Валентин Воронин1
ЧП в Северодвинске: взрыв «ядерных батареек»105
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение