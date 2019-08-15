Самолет запросил экстренную посадку в Шереметьево

На летящем из Москвы самолете отказало оборудование, и он готовится экстренно сесть в аэропорту Шереметьево рассказал ТАСС собеседник в экстренных службах.

По его словам, лайнер совершал рейс из Москвы в Самару , когда отказала его гидросистема. Экипаж принял решение приземлиться в Шереметьеве и в настоящее время готовится к этому.

Источник агентства не уточнил, откуда именно аварийный самолет взлетел, однако, судя по онлайн-табло на сайте Шереметьева, в 8:22 по московскому времени оттуда в Самару вылетел «Аэробус А320». Выполняют рейс сразу две авиакомпании — «Аэрофлот» и Air Serbia. На табло сказано, что лайнер в пути.

Утром в четверг произошло ЧМ с самолетом в подмосковном аэропорту Жуковский. Вылетевший оттуда в Симферополь с 227 пассажирами на борту «Аэробус А321» Уральских авиалиний столкнулся со стаей чаек.

По этой причине один из двигателей загорелся, оба — отключились. Воздушное судно совершило аварийную посадку в поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы. По сведениям ТАСС, пострадали 23 человека.