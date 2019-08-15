​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321

​«Сильно трясло и пахло гарью»: пассажир о ЧП с А-321

Загоревшийся в Подмосковье «Аэробус А321» трясло «прямо вот просто очень сильно», а в салоне пахло гарью. Об этом «Мэшу» рассказал один из пассажиров рейса Федор Галин.

Лайнер Уральских авиалиний с 234 людьми на борту сегодня утром вылетел в Симферополь из аэропорта Жуковский . Вскоре после взлета он столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в один из двигателей, и тот загорелся. Оба двигателя отключились.

Экипаж посадил самолет на поле в километре от взлетно-посадочной полосы. По словам осведомленных собеседников ТАСС, загоревшийся двигатель при посадке отвалился, а пострадали в результате инцидента 23 человека, в том числе девять детей.

«Всем привет! Я с самолета, который упал», — произносит Федор Галин на видео, которое опубликовал «Мэш».

По словам подростка, примерно через пять секунд после взлета самолет начало трясти «очень жестко», «прямо вот просто очень сильно». Еще примерно пять секунд спустя в салоне начали мигать лампы и запахло гарью. Вскоре после этого самолет приземлился, а все находившиеся внутри люди бегом его покинули.

«Так что все нормально!» — подытожил молодой человек.

Другой пассажир рассказал каналу "360", что в двигатели произошел "маленький взрыв", после чего самолет начал терять высоту.