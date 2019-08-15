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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в подмосковном поле 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет А-320 экстренно приземлился на поле в Московской области. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Факт случившегося подтвердили в ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве отметили, что лайнер совершил жесткую посадку. По имеющимся данным, ЧП произошло в Раменском районе. Борт вылетел из аэропорта Жуковский.
По информации РИА «Новости», в самолете находилось около 100 человек. Их начали эвакуировать после выкатывания воздушного судна с взлетно-посадочной полосы. Все люди живы.
Telegram-канал BAZA сообщил о 226 пассажирах и семи членах экипажа. Лайнер направлялся в Симферополь.
В экстренных службах уточнили, что двигатель A-320 загорелся после взлета из-за попадания в него птицы.
В Сети появились фотографии с места происшествия. Судя по кадрам, в поле приземлился самолет «Уральских авиалиний».
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Происшествия , Уральские авиалинии , МЧС , Московская область
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