Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в подмосковном поле

В ведомстве отметили, что лайнер совершил жесткую посадку. По имеющимся данным, ЧП произошло в Раменском районе. Борт вылетел из аэропорта Жуковский.

По информации РИА «Новости», в самолете находилось около 100 человек. Их начали эвакуировать после выкатывания воздушного судна с взлетно-посадочной полосы. Все люди живы.

Telegram-канал BAZA сообщил о 226 пассажирах и семи членах экипажа. Лайнер направлялся в Симферополь.

В экстренных службах уточнили, что двигатель A-320 загорелся после взлета из-за попадания в него птицы.