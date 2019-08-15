«Аэробус А321» Уральских авиалиний загорелся из-за птиц и вынужденно сел на поле в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Сегодня утром самолет вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. На его борту находились 227 пассажиров и семь членов экипажа. Почти сразу после взлета в двигатель лайнера попала стая чаек. Этот двигатель загорелся, оба — отключились.
Пилоты были вынуждены аварийно приземлиться на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы. По словам собеседника агентства в экстренных службах, загоревшийся двигатель А321 отвалился на три метра при посадке.
Все пассажиры были эвакуированы из «Аэробуса». Согласно предварительным данным Росавиации, в результате произошедшего пострадали четыре пассажира. Все они были доставлены в одну из больниц города Жуковский.
Между тем анонимный собеседник в медицинских службах рассказал ТАСС, что пострадавших — не менее 10 (они получили главным образом ушибы), а госпитализированы — двое.
По факту инцидента транспортная прокуратура инициировала проверку. Там заверили, что примут меры прокурорского реагирования в случае выявления оснований по ее результатам.